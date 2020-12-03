Бурмистров раскритиковал работу «Детского питания», «УРТ» и аварийной службы

В среду, 2 декабря, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание по итогам проверок «Аварийно-ремонтной службы», «Управления Рязанского троллейбуса» и «Детского питание». Во всех организациях нашли нарушения, которые должны устранить за месяц.

В среду, 2 декабря, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание по итогам проверок «Аварийно-ремонтной службы», «Управления Рязанского троллейбуса» и «Детского питание». Во всех организациях нашли нарушения, которые должны устранить за месяц.

В частности, в аварийной службе нашли нарушения в документации и актах приемки работ. Кроме того, несколько списанных в 2018 году машин до сих пор не сняли с учета и не утилизировали.

В УРТ не устранили вовремя недочеты, на которые указывали ранее. Также здесь до сих пор отсутствуют локальные нормативные акты по созданию резерва запасных частей.

К руководителям аварийной службы и УРТ применят «меры дисциплинарного воздействия».

В свою очередь проверки в «Детском питании» показали нарушения в части хранения продуктов, размещения пищевых отходов, оформления бухгалтерской и другой документации.