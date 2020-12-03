Аварию на водопроводе в Горроще устранили

Работы около дома 30 по улице Стройкова завершили. Об этом сообщили в мэрии. Напомним, из-за аварии в Горроще отключали воду.

В Горроще устранили аварию на водопроводе. Работы около дома 30 по улице Стройкова завершили к 5:50 четверга, 3 декабря, сообщили в мэрии.

Сотрудники Дирекции благоустройства города очистили от наледи и обработали проезжую часть на участке улицы Ленинского Комсомола — от улицы Пушкина до улицы Дзержинского, а также на участке улицы Дзержинского — от улицы Шевченко до улицы Гагарина.

Напомним, из-за аварии в Горроще отключали воду.