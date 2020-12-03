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Активисты ОНФ потребовали заблокировать сайты с фальшивыми справками о COVID-19
Активисты ОНФ обнаружили в интернете несколько сайтов, на которых можно купить фальшивую справку об отсутствии COVID-19. Сдавать анализы при этом не требуется.

Активисты ОНФ обнаружили в интернете несколько сайтов, на которых можно купить фальшивую справку об отсутствии COVID-19. Сдавать анализы при этом не требуется.

Оказалось, что в четверти российских регионов такую бумагу выдают за небольшую плату в день обращения. Так, поддельные справки продают в Москве Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в Крыму, Башкортостане, Мордовии, Марий Эл и Алтае, а также в Хабаровском крае.

Если в каком-то регионе справки не делают, их можно заказать с доставкой, например, из Москвы. Отмечается, что документ чаще всего требуется людям, которым нужно выехать за границу, устроиться на работу или вернуться к ней после самоизоляции, попасть в клинику на стационарное лечение.

ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры и Генпрокуратуру, чтобы сайты заблокировали.