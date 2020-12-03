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А что в кино? «Криминальные боссы», «Трое» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Зрителей ждет сразу несколько фильмов на криминальные темы — американский триллер «Криминальные боссы» и южнокорейский фильм «Избави нас от лукавого».

Картина «Сумасшедшая любовь» рассказывает о подростке, страдающем шизофренией и отчаянно пытающимся справиться с этой проблемой, скрывая ее от окружающих. Российская работа режиссера Анны Меликян «Трое» — фильм о любви с блистательными актерами Викторией Исаковой, Константином Хабенским и Юлией Пересильд, впервые был представлен широкой публике на фестивале «Кинотавр».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».