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Видео: Любимов подарил семилетнему рязанцу елку
Мальчик писал письмо на «Елку желаний», в котором просил подарить ему елку. Ребенок перенес тяжелую болезнь.

Губернатор Николай Любимов подарил семилетнему Вове Рылику из Рыбного искусственную елку. Об этом глава региона написал на странице «ВКонтакте».

Мальчик писал письмо на «Елку желаний», в котором просил подарить ему елку.

«Вова — настоящий герой, победивший тяжелую болезнь. Он очень старательный ученик, любит танцевать, рисовать, мечтает научиться играть на саксофоне», — написал Любимов.