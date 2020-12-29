В среду в Рязанской области потеплеет до нуля

Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось), местами гололед. На дорогах гололедица.

В среду, 30 декабря, в Рязанской области потеплеет до нуля. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью -12, -7 градусов.

По данным синоптиков, ночью местами ожидается небольшой снег, слабая метель.

Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось), местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.