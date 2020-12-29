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В Санкт-Петербурге осудили женщину за издевательства над трехлетней дочерью
В Санкт-Петербурге женщину осудили за издевательства над трехлетней дочерью. По информации следствия, преступница много пила.

В Санкт-Петербурге женщину осудили за издевательства над трехлетней дочерью. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил ТАСС.

По информации следствия, женщина много пила. Она била дочь руками и шваброй, резала ножом, тушила окурки о голову и выгоняла на улицу.

Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.