В Санкт-Петербурге осудили женщину за издевательства над трехлетней дочерью

В Санкт-Петербурге женщину осудили за издевательства над трехлетней дочерью. По информации следствия, преступница много пила.

В Санкт-Петербурге женщину осудили за издевательства над трехлетней дочерью. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил ТАСС .

По информации следствия, женщина много пила. Она била дочь руками и шваброй, резала ножом, тушила окурки о голову и выгоняла на улицу.

Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.