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В Рязанской области обновился суточный рекорд по случаям COVID-19
В России за сутки зафиксировали 27 002 случая (всего 3 105 037), выздоровели 24 874 человека (2 496 183), умерли 562 пациента (55 827).

В Рязанской области обновился суточный рекорд по случаям COVID-19. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил столичный оперштаб.

В регионе выявили 143 новых заразившихся (с начала пандемии 17 878), вылечились 129 пациентов (всего 16 332), умерли четверо (152).

В России за сутки зафиксировали 27 002 случая (всего 3 105 037), выздоровели 24 874 человека (2 496 183), умерли 562 пациента (55 827).