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В Рязанском перинатальном центре родился мальчик весом более 5 кг
В Рязанском перинатальном центре родился мальчик весом 5 килограммов и 80 граммов. Малыша назвали Андреем. Его мама рассказала, что когда малыш появился на свет, то заплакал громким низким голосом. Младенец стал одним из самых крупных малышей, родившихся в перинатальном центре, говорится на сайте минздрава.

В Рязанском перинатальном центре родился мальчик весом 5 килограммов и 80 граммов. Об этом сообщает сайт областного минздрава.

Малыша назвали Андреем. Он стал третьим ребенком в семье рязанцев. Его мама рассказала, что когда малыш появился на свет, то заплакал громким низким голосом.

«Мы не сразу узнали пол ребенка, и ждали с мужем, что в нашей семье будет маленькая девочка. Уже в Перинатальном центре мне сказали, что вес малыша более 4500 граммов, — отметила мама новорожденного.

Младенец стал одним из самых крупных малышей, родившихся в перинатальном центре, говорится на сайте минздрава.

«Такие дети, как Андрюша считаются крупновесными. Вес более 3800 обычно повод проявить настороженность по поводу сахарного диабета. Новорожденного богатыря также обследовали, к счастью, он абсолютно здоров. Большой вес младенца связан с генетическими особенностями, два старших ребенка в этой семье также рождались с весом около 4 килограммов, — подчеркнула главврач перинатального центра Ирина Девятова.