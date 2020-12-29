В Рязани пройдет чемпионат по подтягиванию

В Рязани с 4 по 6 января пройдет чемпионат по подтягиваниям на перекладине в онлайн-режиме «Кубок Деда Мороза 2021». Чтобы принять участие в состязании, спортсменам нужно записать видео с подтягиваниями на перекладине и разместить его на своей личной странице Вконтакте, Instagram или Facebook с хештегом #ПодтянисьЗаДедаМороза.

В Рязани с 4 по 6 января пройдет чемпионат по подтягиваниям на перекладине в онлайн-режиме «Кубок Деда Мороза 2021». Об этом сообщили в пресс-службе Федерацией воздушно-силовой атлетики Рязанской области и управлением по физической культуре и массовому спорту города Рязани.

Чтобы принять участие в состязании, спортсменам нужно записать видео с подтягиваниями на перекладине и разместить его на своей личной странице Вконтакте, Instagram или Facebook с хештегом #ПодтянисьЗаДедаМороза. После этого рязанцы должны передать эстафету, отметив в описании трех своих друзей. Лучших определят в индивидуальном зачете в 32 возрастных номинациях.

По мнению организаторов, главная задача проекта — поддержать физическую форму рязанцев в период пандемии. Итоги соревнования подведут 8 января в прямом эфире. Соревнование покажут крупнейшие информационные порталы региона. Победители получат призы.