В Рязани лоб в лоб столкнулись две легковушки

ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, на улице Промышленной. По предварительной версии, 27-летний рязанец на «пятнашке» не справился с управлением и врезался в Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний водитель.

В Рязани лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, на улице Промышленной. По предварительной версии, 27-летний рязанец на «пятнашке» не справился с управлением и врезался в Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний водитель.

В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка 1992 года рождения из «пятнашки». Их доставили в больницу