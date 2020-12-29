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В Рязани лоб в лоб столкнулись две легковушки
ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, на улице Промышленной. По предварительной версии, 27-летний рязанец на «пятнашке» не справился с управлением и врезался в Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний водитель.

В Рязани лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, на улице Промышленной. По предварительной версии, 27-летний рязанец на «пятнашке» не справился с управлением и врезался в Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний водитель.

В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка 1992 года рождения из «пятнашки». Их доставили в больницу