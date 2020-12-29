В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

После вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Социальные карты тех, кто сделал прививку, начнут автоматически работать через две недели после получения второго компонента вакцины.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва проходит пиковый этап эпидемии коронавируса. Он заявил, что в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от COVID-19, передает РИА Новости .

После вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Социальные карты тех, кто сделал прививку, начнут автоматически работать через две недели после получения второго компонента вакцины.

Кроме того, прививку теперь смогут сделать работники строительного комплекса, студенты колледжей, вузов старше 18 лет. Во время новогодних каникул вакцинироваться смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим.

Собянин назвал прививки способом победить пандемию.

«Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться», — сказал мэр Москвы.