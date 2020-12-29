В Чувашии мужчина в канун Нового года зарезал своего брата

В городе Шумерле 48-летний мужчина в канун Нового года зарезал собственного брата. Злоумышленник задержан.

В городе Шумерле 48-летний мужчина в канун Нового года зарезал собственного брата. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации следствия, мужчина был пьян. Он поссорился с братом и нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте. «Злоумышленник задержан. Орудие преступления обнаружено и изъято на месте происшествия.

Следователем решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете.