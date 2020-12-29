Суд не стал менять приговор сыну экс-главы шацкой ГИБДД за смертельное ДТП

Сучкова признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Суд оставил без изменения приговор сыну экс-главы шацкой ГИБДД Станиславу Сучкову за смертельное ДТП, произошедшее в апреле 2018 года. Об этом сообщил сайт облсуда.

Сучкова признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

ДТП произошло в апреле 2018 года. В Шацком районе столкнулись Volkswagen и «КамАЗ». Виновником ДТП сначала назвали водителя грузовика. Позже выяснилось, что в деле подменили улики.

В декабре прошлого года региональный следком сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Кроме того, отец погибшей девушки Сергей Акишин отметил, что в деле отсутствует результат анализа мочи на наркотики и алкоголь.

Обвинение с водителя грузовика сняли, его предъявили Станиславу Сучкову. Во время расследования тот вину не признал.

20 декабря 2019 сына экс-главы Шацкого ГИБДД осудили по части 3 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).