Соседи погибшей на пожаре рязанской семьи рассказали о произошедшем

По словам соседки, открытого огня не было, но было много дыма. Пожарные ехали около 10 минут. Соседи ничего не успели сделать.

Соседи семьи, погибшей на пожаре на окраине Рязани, рассказали, что пытались помочь им. Об этом сообщил ТКР .

По словам соседки, открытого огня не было, но было много дыма.

«Мы услышали звон бьющегося стекла. Хозяин дома кричал: „Лена (его супруга — прим. ред), пожар!“», — рассказала соседка.

Женщина добавила, что она и ее супруг пытались помочь: вызвали скорую и «пожарку». По словам соседки, пожарные ехали около 10 минут. Ее муж пошел к горящему дому, «но ничего не смог сделать», калитка забора была закрыта.

«Может, немного паника охватила, но он сделал все, что мог», — рассказала собеседница.

Соседи назвали семью благополучной. Дом супруги купили около 8 лет назад, конфликтов у них не было.

Отмечается, что 8-летняя девочка, выжившая на пожаре, не останется одна — у нее есть бабушка и дедушка.

Напомним, в Рязани на пожаре 29 декабря погибли четверо. Сообщение о возгорание в частном доме на улице Рязанской поступило в службу спасения в 4:47. В доме находились пять человек, удалось спасти девочку 8 лет. Ее госпитализировали.