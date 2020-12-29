Скончался Пьер Карден

98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа. Работы Кардена известны по всему миру.

Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство « Франс Пресс ».

По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.

Карден родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Он начинал работать у Кристиана Диора, а позже создал свой дом моды. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.

Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек».