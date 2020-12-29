Сбитую пьяным водителем женщину сочли виновной в собственной смерти

В Нижегородской области 64-летнюю женщину, сбитую пьяным водителем, сочли виновной в собственной смерти. Родственники покойной жительницы поселка Черная Маза, добиваются объективного расследования.

В Нижегородской области 64-летнюю женщину, сбитую пьяным водителем, сочли виновной в собственной смерти. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили РИА Новости .

Родственники покойной жительницы поселка Черная Маза, добиваются объективного расследования. По их словам, погибшая Валентина Сизова в тот вечер возвращалась домой по обочине дороги. Она остановилась, чтобы пропустить машину. Водитель не увидел и сбил пенсионерку. От удара женщина перелетела через машину. За рулем находился 39-летний местный житель Антон Полетелов.

Следователи установили, что водитель был пьян, однако наказания он не получил. По словам местных жителей, Полетелов регулярно садится за руль пьяным.