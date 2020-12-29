СБЕР совместно с «Рязаньавтодором» приобрел 12 новых комбинированных дорожных машин (КДМ)

Управляющий рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов рассказал, что в текущем году с «Рязаньавтодором» были проведены несколько сделок по приобретению дорожно-специализированной техники. Третья оказалась самой крупной, в ее рамках было приобретено 12 машин.

В пятницу, 25 декабря, «Рязаньавтодор» получил ключи от комбинированных дорожных машин (КДМ), приобретенных по лизинговой сделке совместно со Сбербанком и дочерней компанией СберЛизинг.

Управляющий рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов рассказал, что в текущем году с «Рязаньавтодором» были проведены несколько сделок по приобретению дорожно-специализированной техники. Третья оказалась самой крупной, в ее рамках было приобретено 12 машин.

«Мы сотрудничаем с „Рязаньавтодором“ с 2009 года. Количество сделок постоянно увеличивается. Новая техника, безусловно, поможет повысить чистоту и безопасность дорожного движения в Рязани и области. Нам очень приятно, что „Рязаньавтодор“ выбирает нас финансовым партнером. Мы будем и дальше поддерживать это предприятие с более чем 80-летней историей», — подчеркнул управляющий рязанским отделением Сбербанка.

Директор среднерусского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Наталья Соболева поделилась, что с такими клиентами, как «Рязаньавтодор», компания готова работать на индивидуальных условиях. Она отметила, что важно своевременно реализовать сделки, как это получилось сейчас, тогда в нужный сезон техника может выйти на дороги, обеспечивая их чистоту.

СберЛизинг, как один из лидеров рынка, готов оказывать финансовую поддержку предприятиям региона по модернизации парка техники. Обеспечивая их современными, качественными машинами, мы гарантируем своевременную поставку. Компания работает с проверенными поставщиками техники и, соответственно, отвечает за результат", — отметила директор среднерусского филиала АО «Сбербанк Лизинг».

Вся дорожная техника изготовлена в Рязанской области. У новых машин усовершенствованный двигатель и комплектация импортного производства. Такие значимые показатели позволят увеличить их срок службы.

Техника предназначена для круглогодичного использования по содержанию дорог и оснащена автоматическим регулированием ширины и плотности обработки противогололедными материалами.