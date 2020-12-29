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Рязанский губернатор передал школам ключи от новых автобусов
Транспорт поступит в Ермишинский, Захаровский, Пителинский, Сапожковский, Ухоловский, Шиловский, Касимовский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Клепиковский, Шацкий, Кораблинский, Рыбновский, Рязанский районы, а также Скопин. Это 11 машин «ПАЗов» на 22 места каждая, 2 автобуса «ПАЗ» на 29 пассажиров и 6 машин марки «ГАЗ» на 11 человек.

Во вторник, 29 декабря, рязанский губернатор Николай Любимов передал школам ключи от новых автобусов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В этом году на деньги областного бюджета купили 7 школьных автобусов. Еще 19 машин приобрели благодаря федеральной поддержке.

Транспорт поступит в Ермишинский, Захаровский, Пителинский, Сапожковский, Ухоловский, Шиловский, Касимовский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Клепиковский, Шацкий, Кораблинский, Рыбновский, Рязанский районы, а также Скопин. Это 11 машин «ПАЗов» на 22 места каждая, 2 автобуса «ПАЗ» на 29 пассажиров и 6 машин марки «ГАЗ» на 11 человек.

«Автобусы отвечают всем требованиям безопасности, оснащены системами „ГЛОНАСС“ и тахографами, — сказал глава региона. — Желаю, чтобы техника не подводила и служила как можно дольше».

Сейчас в области насчитывается более 400 школьных маршрутов, по которым возят около 7,5 тысячи учеников.