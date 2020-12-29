Рязанке вынесли приговор за смерть двухлетнего племянника

В июне осужденная вместе со своим ребенком приехала в дом на улице Советской Армии к сестре, у которой было двое детей. Во время сборов на прогулку сестра вышла из комнаты и попросила осужденную присмотреть за детьми.

Рязанке вынесли приговор за смерть двухлетнего племянника. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне осужденная вместе со своим ребенком приехала в дом на улице Советской Армии к сестре, у которой было двое детей. Во время сборов на прогулку сестра вышла из комнаты и попросила осужденную присмотреть за детьми. Та открыла окно для проветривания и стала переодевать своего ребенка, из-за чего не уследила за детьми сестры. Один из них с дивана, расположенного около окна, забрался на подоконник, облокотился на противомоскитную сетку и выпал с шестого этажа. Он умер в больнице через несколько дней.

Рязанку признали виновной по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности) и приговорили к году ограничения свободы.

Отмечается, что женщина признала в полном объеме и глубоко раскаялась. Ранее ее не судили.