«Россети» ввели в работу 5 цифровых объектов в Центре и Приволжье

Дан старт работе 2 цифровых ЦУС в Рязанской и Владимирской областях, а также 3 подстанций в Нижегородской и Калужской областях. Торжественная церемония прошла в ходе посещения ЦУС «Рязаньэнерго» губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским. В мероприятии принял участие глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. По ВКС присоединились губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заместители глав Калужской и Нижегородской областей Ольга Иванова и Сергей Морозов.

Дан старт работе 2 цифровых ЦУС в Рязанской и Владимирской областях, а также 3 подстанций в Нижегородской и Калужской областях.

Торжественная церемония прошла в ходе посещения ЦУС «Рязаньэнерго» губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским. В мероприятии принял участие глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. По ВКС присоединились губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заместители глав Калужской и Нижегородской областей Ольга Иванова и Сергей Морозов.

Общая обслуживаемая территория реконструированных Рязанского и Владимирского ЦУС — 66 тыс. кв. км. Центры работают на базе современных информационных интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом с применением отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать сетевые объекты, которые обеспечивают электроснабжение в общей сложности около 2,5 млн человек.

ЦУС оснащены автоматизированными рабочими местами, цифровой связью, цифровыми контроллерами состояния приборов учёта, передовыми решениями учёта электроэнергии, средствами мониторинга автотранспорта, программными комплексами для автоматизированного обучения и проверки знаний персонала и т. д.

Более 1,5 млрд рублей инвестиций вложили «Россети» в создание 3 современных центров питания. При реализации проектов использовано российское оборудование и новейшие технологические решения.

Новый цифровой объект Калужской области — ПС 110 кВ «Михали» стоимостью 323,9 млн рублей — обеспечит надёжное электроснабжение промышленных объектов региона. Обеспечено автоматизированное управление основными процессами и полная наблюдаемость, установлены цифровые приборы учёта и современная микропроцессорная релейная защита. Информационный обмен осуществляется на базе международного стандарта МЭК 61850.

Модернизация объектов в Нижегородской области позволит системно повысить надёжность электроснабжения потребителей. Энергообъекты также полностью соответствуют концепции «Цифровая трансформация 2030»:

ПС 110 кВ «Выездное» обеспечит энергией 23 населённых пункта, 3 823 жилых дома и социально значимые объекты Арзамасского района, а также создаст резерв для дальнейшего технологического присоединения. Стоимость проекта составила 822 млн рублей.

ПС 110 кВ «Монтажная» (433 млн рублей) позволит осуществить технологическое присоединение ФГКУ комбинат «Монтаж» Росрезерва по Приволжскому федеральному округу.

«Это еще один важный и значимый шаг в цифровизации электросетевого комплекса регионов Центральной России и Приволжья. Ожидаемые эффекты от функционирования новых ЦУС и подстанций — снижение времени на обнаружение и ликвидацию аварий, снижение потерь электрической энергии и операционных затрат. Совместно с руководством регионов мы стараемся работать на перспективу, чтобы обеспечить опережающее развитие инфраструктуры для социально-экономического роста территорий. Нашими приоритетами остаются безусловный рост надежности, качества и безопасности электроснабжения, а также удовлетворение спроса, который формируют наши потребители», — обратил особое внимание генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.