Роспотребнадзор сообщил о рисках заразиться коронавирусом в самолете

Роспотребнадзор сообщил, что риск заразиться коронавирусом в самолете мал. Однако, риск заразиться коронавирусом на борту все же есть.

Роспотребнадзор сообщил, что риск заразиться коронавирусом в самолете мал. Об этом во вторник, 29 декабря, проинформировал ТАСС .

«В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз», — рассказали специалисты.

Однако, риск заразиться коронавирусом на борту все же есть. Переносчиками COVID-19 могут оказаться соседи по креслам или бортпроводники.