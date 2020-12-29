Подозреваемому в убийстве у Полетаевского рынка предъявили обвинение

В Рязани 38-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве у Полетаевского рынка, предъявили обвинение. Напомним, что преступник был пойман на месте.

В Рязани 38-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве у Полетаевского рынка, предъявили обвинение. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 16 октября 2020 года преступник под действием наркотиков пришел в кафе и стал пить спиртное. В это же время в заведении отдыхала компания мужчин. С одним из них у преступника произошел конфликт. Мужчины вышли разобраться на улицу. Покинув заведение, преступник зарезал 51-летнего рязанца.

Напомним, что убийца был пойман на месте. За задержание подозреваемого следком наградил троих мужчин. Первым подозреваемого задержал Асланбег Гюльмагомедов. Помощь также оказал товарищ курсанта Дмитрий Чикунов.