ПФР назвал сроки январских выплат

Пенсионный фонд назвал сроки январских выплат. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять деньги «Почте России», а в понедельник, 27 декабря, — в банки.

Пенсионный фонд назвал сроки январских выплат. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР стали перечислять деньги «Почте России», а в понедельник, 27 декабря, — в банки, передает РИА Новости.

Пенсионерам, получающим пенсии через банк, выплаты начнут приходить со вторника, 28 декабря.

Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3 числа, доставку организуют 29 и 30 декабря.

С 4 января пенсии будут доставлять по привычному графику.