Оперштаб: в «красных зонах» рязанских больниц занято более 600 коек

По данным оперштаба при рязанском правительстве на 28 декабря, в «красных зонах» рязанских больниц занято 607 коек. От коронавируса, в том числе, лечат троих детей.

По данным оперштаба при рязанском правительстве на 28 декабря, в «красных зонах» рязанских больниц занято 607 коек. От коронавируса, в том числе, лечат троих детей.

Состояние 89 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 446 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 72 человека, из них 39 подключили к аппаратам ИВЛ.