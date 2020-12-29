Оперштаб: 70 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Всего в больницах от коронавируса лечат 587 человек, в том числе троих детей. Состояние 93 человек врачи оценивают как удовлетворительное,.

Во вторник, 29 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 70 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Из них 33 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах от коронавируса лечат 587 человек, в том числе троих детей. Состояние 93 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 474 пациентов — средней степени тяжести.