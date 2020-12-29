Названы простые способы избавиться от похмелья

Диетолог Ханна Ричардс назвала грейпфрутовый сок самым простым способом избавиться от похмелья. По словам специалиста, напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.

Британские эксперты назвали способы, которые быстро помогут избавиться от похмелья. Об этом сообщил Mirror .

Диетолог Ханна Ричардс назвала грейпфрутовый сок самым простым способом избавиться от похмелья. По словам специалиста, напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.

Ричардс добавила, что во время похмелья не стоит употреблять аспирин, так как алкоголь снижает способность печени расщеплять парацетамол, из-за чего самочувствие может ухудшиться.

В сообщении добавили, что для избавления от похмелья нужно обильно пить, есть сладкое, куриный или овощной бульон.