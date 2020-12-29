Названы простые способы избавиться от похмелья
Диетолог Ханна Ричардс назвала грейпфрутовый сок самым простым способом избавиться от похмелья. По словам специалиста, напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.
Британские эксперты назвали способы, которые быстро помогут избавиться от похмелья. Об этом сообщил
Диетолог Ханна Ричардс назвала грейпфрутовый сок самым простым способом избавиться от похмелья. По словам специалиста, напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.
Ричардс добавила, что во время похмелья не стоит употреблять аспирин, так как алкоголь снижает способность печени расщеплять парацетамол, из-за чего самочувствие может ухудшиться.
В сообщении добавили, что для избавления от похмелья нужно обильно пить, есть сладкое, куриный или овощной бульон.