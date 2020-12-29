Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году

Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и посмотрел, какие украшения остались в городе с прошлого года, и узнал, какова судьба неудачных арт-объектов.

Год назад Рязань принимала гостей в статусе «новогодней столицы». Тогда жителям пообещали: суета закончится, а воспоминания останутся вместе с иллюминацией и обновленными украшениями города. Спустя двенадать месяцев Рязань вновь готовится к встрече нового уже 2021 года.

Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и посмотрел, какие украшения остались в городе с прошлого года, и узнал, какова судьба неудачных арт-объектов. Подробности читайте в нашей публикации.