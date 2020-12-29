На Рязанском приборном заводе состязаниями в настольном теннисе завершились корпоративные первенства года

В корпоративных первенствах 2020 года по мини-футболу, волейболу, стритболу, спортивному ориентированию, настольному теннису, дартсу и скиппингу приняли участие более 220 работников АО «ГРПЗ». В семи секциях по наиболее популярным на предприятии дисциплинам в течение года занималось 111 любителей спорта,

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») определились сильнейшие игроки среди любителей настольного тенниса. В первенстве предприятия приняли участие 27 человек.

«Первой ракеткой» завода среди женщин стала инженер-конструктор Наталья Крюкова, «серебро» взяла представитель той же профессии Людмила Попова, а «бронзу» — лаборант химического анализа Елена Точилкина. Победу среди мужчин завоевал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Василий Пасько, на втором месте — руководитель группы Сергей Уранов, на третьем — фрезеровщик Роман Нестеров. Все они отмечены грамотами и денежными призами.

«Турнир по настольному теннису стал финишной чертой для массово-оздоровительных мероприятий, которые мы совместно с профсоюзом организовали на нашем предприятии в этом году, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов, — В 2020 году заводские спортсмены также приняли участие в 16 соревнованиях регионального и всероссийского уровней по различным дисциплинам.

Из наиболее значимых спортивных достижений уходящего года можно отметить второе место заводской женской сборной команды по волейболу на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале в Казани, организованном обществом „Трудовые резервы“ при поддержке Госкорпорации „Ростех“, и победу нашей мужской стритбольной команды в первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Одна из приоритетных задач нашей социальной политики — приобщение заводчан к систематическим занятиям физкультурой и спортом, которые являются неотъемлемой составляющей здорового образа жизни и важным фактором, положительно влияющим на работоспособность и качество труда».

В корпоративных первенствах 2020 года по мини-футболу, волейболу, стритболу, спортивному ориентированию, настольному теннису, дартсу и скиппингу приняли участие более 220 работников АО «ГРПЗ». В семи секциях по наиболее популярным на предприятии дисциплинам в течение года занималось 111 любителей спорта,

100 человек организованно посещали бассейны города Рязани, а более 100 туристов летом совершили водные походы по рекам Рязанской области.