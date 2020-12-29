Мать мальчика, лишившегося ног и руки в аварии под Рязанью, рассказала о его травмах

Сейчас ребенок находится в реанимации московского НИИ НДХиТ. Ему собирают деньги на лечение.

Мать мальчика, лишившегося ног и руки в аварии под Рязанью, рассказала о его травмах. Женщина в своем Instagram опубликовала справку с диагнозом ребенка.

Согласно документу, у десятилетнего мальчика травматическая ампутация левой руки на уровне верхней трети плеча, левой ноги на уровне верхней трети бедра и правой ноги на уровне средней трети голени.

У ребенка также диагностировали закрытый перелом костей таза с нарушением такового кольца, разрыв лонного сочленения и отрыв крыла подвздошной кости справа. У пациента травматический шок третьей степени.

Сейчас ребенок находится в реанимации московского НИИ НДХиТ. Ему собирают деньги на лечение.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Ранее появилась информация, что отец мальчика погиб.