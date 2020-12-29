«Мармакс» снял новогоднее видеопоздравление для рязанцев

«Новый новогодний ролик от строительной компании „Мармакс“ — это добрая история о жителях города, о светлых мечтах о празднике, о счастье, заветных желаниях и настоящем новогоднем настроении», — рассказали авторы видео.

Девелопер «Мармакс» снял новогоднее видеопоздравление для рязанцев. Его опубликовали на YouTube .

«Новый новогодний ролик от строительной компании „Мармакс“ — это добрая история о жителях города, о светлых мечтах о празднике, о счастье, заветных желаниях и настоящем новогоднем настроении», — рассказали авторы видео.

В съемках видео приняли участие спортсмены, деятели event-индустрии Рязани, взрослые и маленькие жители города и музыканты Рязанского симфонического оркестра.