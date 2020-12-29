Дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате отправили в суд

В Волгограде дело об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в школьном родительском чате передали в суд. Мужчина оскорбил одну из женщин во время общей переписки.

В Волгограде дело об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в школьном родительском чате передали в суд. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщило РИА Новости.

По данным следствия, Гребенюк оскорбил одну из женщин во время общей переписки в родительском чате. Обиженная девушка пожаловалась мужу и брату. Последний решил разобраться с обидчиком и убил его.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.