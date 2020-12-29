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В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых
Согласно документу, срок действия ограничительных мер в виде соблюдения режима самоизоляции продляется до 18 января. Напомним, его должны соблюдать рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет.

В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых. Соответствующее распоряжение губернатора № 471-рг опубликовали во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, срок действия ограничительных мер в виде соблюдения режима самоизоляции продляется до 18 января.

Напомним, его должны соблюдать рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет.