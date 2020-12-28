Рязанский предпринимать лишился трактора из-за миллионного долга

Задолженность по налоговым платежам у юридического лица составила 945 тысяч рублей. На его счету было девять исполнительных документов.

Приставы арестовали у путятинского предпринимателя трактор и погрузчик из-за почти миллионной просрочки по налогам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Задолженность по налоговым платежам у юридического лица составила 945 тысяч рублей.

Выяснилось, что предприниматель из поселка Лесной Шиловского района с августа 2019 года не интересовался своими налогами, на его счету было девять исполнительных документов. На его трактор «МТЗ-80» и погрузчик Hyundai 25DF-7 наложили арест, предварительно оценив их в один миллион шестьсот тысяч рублей. Имущество оставили на хранение должнику.