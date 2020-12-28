Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Ura.ru, что перед прививкой следует дождаться ремиссии всех хронических заболеваний. По словам медика, за пару дней до вакцинации следует отказаться от алкоголя.

Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Ura.ru , что перед прививкой следует дождаться ремиссии всех хронических заболеваний.

По словам медика, за пару дней до вакцинации следует отказаться от алкоголя.

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев согласился с коллегой, добавив, что носить маски и соблюдать дистанцию следует и после прививки.

Врачи сошлись во мнении, что прививки безопасны для пожилых людей.

«Если человек дожил до 70-80 лет, это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье», — заключил Болибок.