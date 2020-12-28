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Власти рассказали об экипаже затонувшего в Баренцевом море судна
«Онега» — траулер 1979 года постройки. О том, что он терпит бедствие, стало известно в понедельник, 28 декабря, около 6:00. Оказавшееся поблизости судно «Войково» СПК РК «Мурман» приняло на борт двух человек, остальных ищут.

Власти рассказали об экипаже затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега». По предварительным данным, 16 из 19 членов экипажа — жители Мурманска, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.

Судно принадлежит компании из Архангельска — РК имени М.И. Калинина, ее владелец вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП.

«Онега» — траулер 1979 года постройки. О том, что он терпит бедствие, стало известно в понедельник, 28 декабря, около 6:00. Оказавшееся поблизости судно «Войково» СПК РК «Мурман» приняло на борт двух человек, остальных ищут.

Губернатор обещал оказать семьям необходимую помощь.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. На момент происшествия в районе наблюдалось волнение 1,5-2 метра, восточный ветер 14 метров в секунду.