В Рязанской области зафиксировали еще 141 новый случай коронавируса

Общее число заболевших в области достигло 17 735. Выздоровели 118 человек, всего с начала пандемии вылечились 16 203 человека.

В понедельник, 28 декабря, в Рязанской области зафиксировали еще 141 случай коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Общее число заболевших в области достигло 17 735. Выздоровели 118 человек, всего с начала пандемии вылечились 16 203 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировали, всего с начала пандемии скончались 148 человек.

В России за сутки зафиксировали 27 787 случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 078 035 случаев.

За сутки выздоровели 20 480 человек, за весь период — 2 471 309. За сутки умерли 487 человек, за весь период — 55 265.