В Рязанской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ
Случаев гриппа не зарегистрировали. По области за неделю зафиксировали 6302 случая ОРВИ, эпидемический порог превышен по области на 7,9%, по Рязани на — 2,5% (за счет взрослого населения и школьников).
За прошедшую неделю в Рязани продолжился подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом
Случаев гриппа не зарегистрировали. По области за неделю зафиксировали 6302 случая ОРВИ, эпидемический порог превышен по области на 7,9%, по Рязани на — 2,5% (за счет взрослого населения и школьников).
«В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 52,8%", — отметили в Роспотребнадзоре.