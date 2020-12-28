В Рязанской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ

Случаев гриппа не зарегистрировали. По области за неделю зафиксировали 6302 случая ОРВИ, эпидемический порог превышен по области на 7,9%, по Рязани на — 2,5% (за счет взрослого населения и школьников).