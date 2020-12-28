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В России началась последняя короткая рабочая неделя в году
В следующем году 31 декабря будет нерабочим днем по всей стране. В этом году 31 декабря в Рязанской области объявили выходным.

В России началась последняя короткая рабочая неделя в году. Продолжительность будет зависеть от решения регионов вводить 31 декабря выходной или нет.

В Роструде ранее заявили, что работодатели сами могут сделать день нерабочим для сотрудников, но для этого нужно предусмотреть способ оплаты.

31 декабря сотрудники могут взять в качестве дня отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если он предусмотрен графиком отпусков в декабре.

Напомним, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем по всей стране. В этом году 31 декабря в Рязанской области объявили выходным.