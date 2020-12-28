В ночь на вторник в Рязанской области ожидается до -15 градусов
Температура воздуха по области днем -9, -4 градуса. По данным синоптиков, будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
В ночь на вторник, 29 декабря, в Рязанской области местами ожидается до -15 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области днем -9, -4 градуса. По данным синоптиков, будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, ночью, 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.