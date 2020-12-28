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В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками
Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

В Баренцевом море затонуло судно «Онега» с 19 людьми на борту. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Информация о происшествии появилась утром в понедельник, 28 декабря. Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

В МЧС сообщили, что двух человек спасли. 17 пропали без вести.

Рыбаков ищет экипаж судна «Войково», дополнительно к месту направили три судна.