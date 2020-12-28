В Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна

На борту были 19 человек. Двух из них удалось спасти. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

В Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна «Онега». Об этом передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

На борту были 19 человек. Двух из них удалось спасти.

«По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.