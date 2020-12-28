Рязанский мэр осмотрела квартиры для детей-сирот

Будущие жильцы одобрили квартиры в домах на улицах Качевской и Сельских Строителей. Там уже сделали ремонт, установили пластиковые окна, заменили трубы и радиаторы отопления, привели в порядок электрику. После оформления документов сироты получат ключи от квартир.

В понедельник, 28 декбаря, рязанский мэр Елена Сорокина осмотрела две квартиры для детей-сирот. Глава администрации уточнила, что их купили на сэкономленные от покупки других квартир деньги.

«В текущем году были выделены денежные средства на 82 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нам удалось закупить все квартиры и даже сэкономить в ходе закупочных процедур. На оставшиеся средства было приобретено дополнительно еще две квартиры», — написала Сорокина на своей странице в соцсети.

По ее словам, будущие жильцы одобрили квартиры в домах на улицах Качевской и Сельских Строителей. Там уже сделали ремонт, установили пластиковые окна, заменили трубы и радиаторы отопления, привели в порядок электрику. После оформления документов сироты получат ключи от квартир.

«Закупка квартир для детей-сирот в следующем году будет продолжена, — подчеркнула мэр. — Для этих молодых рязанцев приобретение собственного жилья является важнейшим событием, которого они очень ждут. Мы будем работать для того, чтобы это их желание как можно быстрее осуществилось».