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Рязанский губернатор подарил рязанской пенсионерке смартфон
Женщина написала письмо на «Елку желаний», в котором рассказала, что мечтает о современном телефоне. Глава региона пришел к пенсионерке с гости с подарком. Он пожелал женщине здоровья.

Рязанский губернатор Николай Любимов подарил пенсионерке из Рыбного Любови Князевой смартфон. Женщина написала письмо на «Елку желаний», в котором рассказала, что мечтает о современном телефоне.

Глава региона пришел к пенсионерке с гости с подарком. Он пожелал женщине здоровья.

«Любовь Васильевна очень активный человек. Она — центр кружка в Комплексном центре социального обслуживания в Рыбном, любит петь, выступать на сцене, недавно окончила компьютерные курсы, — рассказал губернатор. — Телефон ей нужен, чтобы фотографировать красочные жизненные моменты и общаться по видеосвязи с близкими».

Ранее в рамках акции «Елка желаний» Любимов вручил семилетнему мальчику домашний спорткомплекс.