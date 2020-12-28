Рязанский губернатор подарил рязанской пенсионерке смартфон

Женщина написала письмо на «Елку желаний», в котором рассказала, что мечтает о современном телефоне. Глава региона пришел к пенсионерке с гости с подарком. Он пожелал женщине здоровья.

Рязанский губернатор Николай Любимов подарил пенсионерке из Рыбного Любови Князевой смартфон. Женщина написала письмо на «Елку желаний», в котором рассказала, что мечтает о современном телефоне.

Глава региона пришел к пенсионерке с гости с подарком. Он пожелал женщине здоровья.

«Любовь Васильевна очень активный человек. Она — центр кружка в Комплексном центре социального обслуживания в Рыбном, любит петь, выступать на сцене, недавно окончила компьютерные курсы, — рассказал губернатор. — Телефон ей нужен, чтобы фотографировать красочные жизненные моменты и общаться по видеосвязи с близкими».

Ранее в рамках акции «Елка желаний» Любимов вручил семилетнему мальчику домашний спорткомплекс.