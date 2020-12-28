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Рязанка отсудила крупную сумму за упавший лед на Land Rover
Экспертиза подтвердила, что автомобиль повредился из-за падения на него льда. Стоимость повреждений оценили в 200 500 рублей.

Рязанка отсудила более 230 тысяч рублей за повреждение ее автомобиля от льда. Об этом сообщил сайт облсуда.

В феврале 2019 года женщина припарковала Land Rover около одного из домов на Первомайском проспекте в Рязани. Спустя 30 минут она вернулась и нашла на машине вмятину с повреждениями лакокрасочного покрытия на капоте, трещину лобового стекла, повреждения на левом крыле, которые возникли из-за падения наледи с крыши дома. На место приехала полиция.

Специалист оценил ремонт в 220 тысяч рублей. Выяснилось, что у здания, с которого упала наледь, несколько собственников, поэтому каждый из ответчиков должен возместить долю ущерба.

Экспертиза подтвердила, что автомобиль повредился из-за падения на него льда. Стоимость повреждений оценили в 200 500 рублей. Суд решил удовлетворить требования истца и взыскать возмещение материального ущерба и судебные расходы на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.