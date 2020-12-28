Рязанец стал одним из победителей конкурса ледовых скульптур в Подмосоквье

Рязанский мастер Николай Торхов выиграл кубок главы городского округа Подольск с композицией «Русалочка». На фестивале для изготовления скульптур использовали 33 тонны льда из Екатеринбурга.