Рязанец стал одним из победителей конкурса ледовых скульптур в Подмосоквье
Рязанский мастер Николай Торхов выиграл кубок главы городского округа Подольск с композицией «Русалочка». На фестивале для изготовления скульптур использовали 33 тонны льда из Екатеринбурга.
В Подольске Московской области прошел фестиваль ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». В конкурсе поучаствовали мастера со всей России, сообщили в пресс-службе
Рязанский мастер Николай Торхов выиграл кубок главы городского округа Подольск с композицией «Русалочка».
Отмечается, что на фестивале для изготовления скульптур использовали 33 тонны льда из Екатеринбурга. Подготовка эскизов и макетов заняла у авторов около месяца. Высота некоторых скульптур превышает 3,5 метра.