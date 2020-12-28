\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-11°
Втр, 29
-12°
Срд, 30
-5°
ЦБ USD 73.72 0.03 29/12
ЦБ EUR 90.13 0.26 29/12
Нал. USD 73.56 / 74.49 16:57
Нал. EUR 89.61 / 90.44 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
2 часа назад
487
Как телеграм-каналы изменили жизнь рязанцев в 2020 году
Уходящий год изменил нашу жизнь, внеся в нее новые поня...
3 часа назад
502
«Ростелеком» предлагает рязанским бизнесменам «красивую» услугу
Ведущий российский провайдер «Ростелеком» активно продв...
7 часов назад
1 102
Обзор седьмого тура в «Лиге Надежды»
В первом периоде была фактически равная игра, хотя счет...
8 часов назад
1 098
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
РНПК объявила тендер на шесть квартир в Рязани
Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») сообщило о проведении тендера — приглашение делать оферты о приобретении имущества шести квартир, расположенных по адресу в доме №27 корпус 1 по улице Полетаева.

Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») сообщило о проведении тендера — приглашение делать оферты о приобретении имущества шести квартир, расположенных по адресу в доме №27 корпус 1 по улице Полетаева. Подробнее о квартирах можно узнать по ссылке.

Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо:

  • Зайти на электронную торговую площадку (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» и зарегистрироваться в секции «Продажа имущества», (зачисление может занять до 2 дней, списание денег за участие произойдет только в случае победы в торгах);
  • Подать заявку на участие в выбранной процедуре (для удобства номер процедуры всегда указывается в тексте объявления) и стать владельцем понравившегося лота.

tektorg.ru

Продажа имущества | ТЭК-Торг