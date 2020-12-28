РНПК объявила тендер на шесть квартир в Рязани

Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») сообщило о проведении тендера — приглашение делать оферты о приобретении имущества шести квартир, расположенных по адресу в доме №27 корпус 1 по улице Полетаева.

Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») сообщило о проведении тендера — приглашение делать оферты о приобретении имущества шести квартир, расположенных по адресу в доме №27 корпус 1 по улице Полетаева. Подробнее о квартирах можно узнать по ссылке.

Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо:

Зайти на электронную торговую площадку (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» и зарегистрироваться в секции «Продажа имущества» , (зачисление может занять до 2 дней, списание денег за участие произойдет только в случае победы в торгах);

, (зачисление может занять до 2 дней, списание денег за участие произойдет только в случае победы в торгах); Подать заявку на участие в выбранной процедуре (для удобства номер процедуры всегда указывается в тексте объявления) и стать владельцем понравившегося лота.

tektorg.ru