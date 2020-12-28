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Подробности о смертельном ДТП под Рязанью и серьезные аварии. Главные новости выходных, 26-27 декабря
Завершились последние выходные этого года. Предлагаем вспомнить их основные события.

Завершились последние выходные этого года. Предлагаем вспомнить их основные события.

Продолжили поступать новости о смертельной аварии с автобусом, которая произошла 25 декабря в Скопинском районе.

В Минздраве сообщили о состоянии мальчика, лишившегося руки и ног. Перевозчик рассказал о водителе автобуса, устроившем ДТП.

В субботу, 26 декабря, стало известно, что скончался экс-начальник рязанского УФСБ.

На пешеходном переходе у вокзала Рязань-2 сбили женщину. Произошедшее попало на видео.

В Рязанской области произошло два ДТП с участием фур.

Вандалы вырвали стенд с героями Рязани.

Перейдем к более жизнеутверждающим новостям.

Волонтеры передали подарки детям рязанских врачей, борющихся с COVID-19.

Николай Любимов вручил семилетнему рязанцу домашний спорткомплекс.

Александра Трусова завоевала «бронзу» на чемпионате России по фигурному катанию.

О погоде.

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Но морозы будут недолгими: рязанцев ждет теплый Новый год.