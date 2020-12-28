Мошенники придумали «новогоднюю» схему кражи денег у россиян
Человек переходит на сайт и попадает на страницу, которая имитирует его личный кабинет в банке. Он вводит свои данные, таким образом предоставляя доступ к аккаунту мошенникам.
Клиенты нескольких банков страны пожаловались на новую схему мошенничества. Об этом сообщил «
Издание сообщило, что злоумышленники звонят жертве с номера банка и информируют о выгодных продуктах, в том числе вкладах с повышенной доходностью.
Далее мошенники высылают ссылку, по которой можно «узнать условия акции».
Человек переходит на сайт и попадает на страницу, которая имитирует его личный кабинет в банке. Он вводит свои данные, таким образом предоставляя доступ к аккаунту мошенникам.