Из-за коронавируса карантин объявили в 36 рязанских школах

С начала пандемии в Рязанской области выявили 17 735 случаев заражения. Вылечились 16 203 пациента, умерли 148 человек.

Из-за коронавируса карантин объявили в 36 рязанских школах. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Карантин также действует в 18 дошкольных образовательных учреждениях, 7 профессиональных учебных заведениях и 4 вузах.

Напомним, с начала пандемии в Рязанской области выявили 17 735 случаев заражения. Вылечились 16 203 пациента, умерли 148 человек.